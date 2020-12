La figuraccia social di Toninelli (Di venerdì 11 dicembre 2020) La speranza è che dietro l’ultimo tweet di Danilo Toninelli ci sia una strategia per provare a spostare l’attenzione sul comportamento del Movimento 5 Stelle rispetto alle ultime polemiche (interne, e non solo) dopo il voto in Parlamento prima del Consiglio Europeo. Perché il post pubblicato nella tarda serata di giovedì dal senatore del Movimento 5 Stelle (ed ex Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del governo Conte-1) contiene una serie di inesattezze che rasentano il confine della bugia. E così Toninelli su veto Ungheria e Polonia caduto, si produce in una capriola enciclopedica. LEGGI ANCHE > Non è la brevità di Twitter che costringe Di Maio a dire «permettiamo» gli spostamenti tra comuni Partiamo dalla notizia di fondo: giovedì al Consiglio Europeo è caduto il veto posto dall’Ungheria e dalla Polonia nei confronti dei Recovery Fund. Il ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 11 dicembre 2020) La speranza è che dietro l’ultimo tweet di Daniloci sia una strategia per provare a spostare l’attenzione sul comportamento del Movimento 5 Stelle rispetto alle ultime polemiche (interne, e non solo) dopo il voto in Parlamento prima del Consiglio Europeo. Perché il post pubblicato nella tarda serata di giovedì dal senatore del Movimento 5 Stelle (ed ex Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del governo Conte-1) contiene una serie di inesattezze che rasentano il confine della bugia. E cosìsu veto Ungheria e Polonia caduto, si produce in una capriola enciclopedica. LEGGI ANCHE > Non è la brevità di Twitter che costringe Di Maio a dire «permettiamo» gli spostamenti tra comuni Partiamo dalla notizia di fondo: giovedì al Consiglio Europeo è caduto il veto posto dall’Ungheria e dalla Polonia nei confronti dei Recovery Fund. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : figuraccia social Prima il monologo, poi il pianto vittimista. La figuraccia della Boschi e la lezione di Lilli Gruber TPI Angela Nasti, torna al centro dell’attenzione social: “Lo spagnolo non è per tutti”

A tornare al centro dell'attenzione del popolo del web è Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne e sorella di Chiara Nasti. A farla finire nuovamente ...

M5S: “Ammortizzatori sociali, figuraccia di Forza Italia. La Campania c’è”

“Con le loro dichiarazioni infarcite di falsità, i consiglieri regionali di Forza Italia hanno gettato nel... Gricignano di Aversa. Sono ancora alti i toni dello scontro “social” e mediatico tra Marce ...

