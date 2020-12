La dolce vita del Principato di Monaco (Di venerdì 11 dicembre 2020) Finalmente sono tornata a Montecarlo. Sto passeggiando lungo Avenue Princesse Grace, lo spettacolare lungomare del Principato, dove in tutto l'anno pioverà due o tre giorni al massimo. Non chiedetemi il perché, sicuramente il Mediterraneo aiuta. Qui il clima è sempre mite, oggi ci sono la bellezza di 14 gradi e io, prima di un pranzo veloce da Cipriani, sto ammirando assieme al mio cane Leone il Giardino Giapponese. Questo giardino è un angolo di paradiso creato nel 1994 (su richiesta del Principe Ranieri III) dall'architetto paesaggista Yasuo Beppu, nel rispetto dei più stringenti principi della filosofia zen. Questo giardino mi regala sempre un viaggio esotico nel Paese del Sol Levante. Ma è soltanto una delle tante attrazioni che si incontrano in questi giorni. Lo spirito natalizio s'impadronisce del Principato e lo rende più scintillante che mai. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Finalmente sono tornata a Montecarlo. Sto passeggiando lungo Avenue Princesse Grace, lo spettacolare lungomare del, dove in tutto l'anno pioverà due o tre giorni al massimo. Non chiedetemi il perché, sicuramente il Mediterraneo aiuta. Qui il clima è sempre mite, oggi ci sono la bellezza di 14 gradi e io, prima di un pranzo veloce da Cipriani, sto ammirando assieme al mio cane Leone il Giardino Giapponese. Questo giardino è un angolo di paradiso creato nel 1994 (su richiesta del Principe Ranieri III) dall'architetto paesaggista Yasuo Beppu, nel rispetto dei più stringenti principi della filosofia zen. Questo giardino mi regala sempre un viaggio esotico nel Paese del Sol Levante. Ma è soltanto una delle tante attrazioni che si incontrano in questi giorni. Lo spirito natalizio s'impadronisce dele lo rende più scintillante che mai. ...

