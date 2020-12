La dieta dei tre cereali integrali per sbloccare il metabolismo

Leggi su dilei

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Possono aiutare a ridurre il peso e i centimetri, proteggono il cuore e rappresentano dei validi alleati del microbiota intestinale, favorendo così anche il buon umore: ihanno svolto da sempre un ruolo fondamentale nell’alimentazione umana come fonte di nutrienti e di energia. Alimenti preziosissimi per il nostro organismo poiché fonti di sostanze importanti per la salute come fibre e proteine, ma anche vitamine, minerali e amido. Pochi lo sanno, ma come sostengono gli esperti del Crea che hanno elaborato le Linee guida per una sana alimentazione (revisione 2018), quasi un terzo (29%) delle proteine di tutta la giornata alimentare degli italiani deriva proprio dai. I vantaggi per la salute Negli ultimi anni, l’attenzione degli scienziati si è spostata sulle azioni positive che questi alimenti hanno sulla salute dell’uomo grazie al loro ...