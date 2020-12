La Corte d’Appello Sportiva ha ridotto la squalifica di Morata (Di venerdì 11 dicembre 2020) La Corte d’Appello Sportiva ha accolto il ricorso della Juventus e ha ridotto la squalifica di Alvaro Morata da due a una sola giornata. L’attaccante spagnolo dunque sarà a disposizione di Andrea Pirlo per la prossima sfida col Genoa. Di seguito, il comunicato diffuso dalla FIGC. La Corte Sportiva d’Appello Nazionale, composta da: Piero Sandulli Presidente Alfredo Maria Becchetti Componente relatore Daniele Cantini Componente Antonio Cafiero Rappresentante A.I.A. ha pronunciato, nell’udienza in videoconferenza fissata l’11 dicembre 2020, a seguito del reclamo con richiesta di procedimento d’urgenza numero RG 036/CSA/2020-2021 proposto dalla società Juventus F.C. S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 2 ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 11 dicembre 2020) Laha accolto il ricorso della Juventus e haladi Alvaroda due a una sola giornata. L’attaccante spagnolo dunque sarà a disposizione di Andrea Pirlo per la prossima sfida col Genoa. Di seguito, il comunicato diffuso dalla FIGC. LaNazionale, composta da: Piero Sandulli Presidente Alfredo Maria Becchetti Componente relatore Daniele Cantini Componente Antonio Cafiero Rappresentante A.I.A. ha pronunciato, nell’udienza in videoconferenza fissata l’11 dicembre 2020, a seguito del reclamo con richiesta di procedimento d’urgenza numero RG 036/CSA/2020-2021 proposto dalla società Juventus F.C. S.p.A. avverso la sanzione dellaper 2 ...

