“La conversione” vince il Premio del Pubblico al Rome Independent Film Festival

La duplice storia dell'ex manager bancario Vincenzo Imperatore ora consulente contro gli abusi delle banche e dell'ex galeotto Peppe De Vincentis ora attore e drammaturgo ha vinto il Premio del Pubblico quale miglior documentario alla XIX edizione del Rome Independent Film Festival. Dal vortice dei soldi alla scrittura catartica, dalla perdizione alla redenzione – attraversando due libri e due spettacoli teatrali – il racconto cinematografico LA CONVERSIONE, opera scritta e diretta da Giovanni Meola, sale sul podio della XIX edizione del RIFF, dov'è stato presentato in anteprima mondiale nella sezione National Documentary Competition. "Anche a distanza siamo riusciti a incontrare un Pubblico attento, curioso, partecipe e sensibile

