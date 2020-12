La Contessa Patrizia De Blanck spiega perché ha offeso Tina Cipollari (Di venerdì 11 dicembre 2020) perché Patrizia e Tina non si sopportano? È risaputo che Tina Cipollari e Patrizia De Blanck non si sopportano. All’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, la Contessa ha attaccato più volte la storica opinionista di Uomini e Donne ma non ha mai detto il motivo di tale astio. Mentre la collega di Gianni Sperti ed ex moglie di Kikò Nalli ha detto di non voler nemmeno replicare alle frecciatine venosa della nobildonna romana. Nel corso di una recente intervista la vamp frusinate ha detto che non c’è un vero odio. La loro antipatia è nata molti anni fa durante il reality show di Rai Uno Il Ristorante, condotto da Antonella Clerici. “Lei era molto prepotente e io non ci sono stata a sopportarla. Mi sono scontrata con lei e il pubblico l’ha bocciata ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 11 dicembre 2020)non si sopportano? È risaputo cheDenon si sopportano. All’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, laha attaccato più volte la storica opinionista di Uomini e Donne ma non ha mai detto il motivo di tale astio. Mentre la collega di Gianni Sperti ed ex moglie di Kikò Nalli ha detto di non voler nemmeno replicare alle frecciatine venosa della nobildonna romana. Nel corso di una recente intervista la vamp frusinate ha detto che non c’è un vero odio. La loro antipatia è nata molti anni fa durante il reality show di Rai Uno Il Ristorante, condotto da Antonella Clerici. “Lei era molto prepotente e io non ci sono stata a sopportarla. Mi sono scontrata con lei e il pubblico l’ha bocciata ...

