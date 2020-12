La Confessione, gli ospiti della puntata in onda venerdì 11 dicembre su NOVE (Di venerdì 11 dicembre 2020) La Confessione il programma con Peter Gomez in onda stasera venerdì 11 dicembre 2020 sul NOVE. Ospite: Mauro Corona e Massimo Cacciari Continua l’appuntamento settimanale delle interviste di Peter Gomez. venerdì 11 dicembre su NOVE torna La Confessione, il programma in cui il giornalista intervista personaggi di spicco del mondo della politica, del giornalismo, dello spettacolo, della musica, dell’imprenditoria. L’appuntamento con La Confessione è per stasera alle 22:45 su NOVE, dopo Fratelli di Crozza. Gli ospiti della terza puntata stagionale de “La Confessione” sono lo scrittore e alpinista Mauro ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 11 dicembre 2020) Lail programma con Peter Gomez instasera112020 sul. Ospite: Mauro Corona e Massimo Cacciari Continua l’appuntamento settimanale delle interviste di Peter Gomez.11sutorna La, il programma in cui il giornalista intervista personaggi di spicco del mondopolitica, del giornalismo, dello spettacolo,musica, dell’imprenditoria. L’appuntamento con Laè per stasera alle 22:45 su, dopo Fratelli di Crozza. Gliterzastagionale de “La” sono lo scrittore e alpinista Mauro ...

bigricc3nergy : Allora confessione: ho visto i film di Harry Potter solo fino al calice di fuoco poi gli altri mai guardati in vita… - MariaGraziaFMA : Quanto all’#aborto, “tenete presente che non si tratta di una questione principalmente religiosa ma di un’etica uma… - cigurt88 : RT @AlRobecchi: @AlessioParodi6 @Forchielli Guardi, no n serve il tributarista, basta la confessione, che le allego qui sotto. I cretini ch… - AlRobecchi : @AlessioParodi6 @Forchielli Guardi, no n serve il tributarista, basta la confessione, che le allego qui sotto. I cr… - anna57207113 : Ma pensate se croccantino si sveglia e li vede per terra accucciati a sussurrare al buio. Ma a quello gli prende un… -

Ultime Notizie dalla rete : Confessione gli La confessione è necessaria, lettera ai sacerdoti (ma anche a tutti noi) Avvenire La Confessione, gli ospiti della puntata in onda venerdì 11 dicembre su NOVE

La Confessione ospite puntata in onda stasera venerdì 11 dicembre 2020 su canale Nove. Video intervista di Peter Gomez a Mauro Corona.

Ozil in Serie A? Haaland, sogno italiano e l’intreccio Barça-Inter-Juventus

I destini di Mesut Ozil e la Juventus non si sono mai incrociati per lo stipendio del talento di origine turche. L’Arsenal avrebbe proposto per ben 5 volte l’attaccante alla dirigenza bianconera, ma P ...

La Confessione ospite puntata in onda stasera venerdì 11 dicembre 2020 su canale Nove. Video intervista di Peter Gomez a Mauro Corona.I destini di Mesut Ozil e la Juventus non si sono mai incrociati per lo stipendio del talento di origine turche. L’Arsenal avrebbe proposto per ben 5 volte l’attaccante alla dirigenza bianconera, ma P ...