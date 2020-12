La competenza in politica dovrebbe essere imposta per legge (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il fatto che i valori fondamentali dell’llluminismo, ovvero razionalismo, empirismo e la democrazia come strumento di governo e rappresentanza – i migliori governano, quelli che sanno fanno – siano in crisi non è una novità. Da questi principi tuttavia discende lo strumento della delega, un passo decisivo nella costruzione delle prime comunità umane. Ognuno si occupa di ciò che sa far meglio. Così è nata la civiltà, non in altro modo: l’organizzazione del rapporto bisogno/soddisfazione delle proto-comunità umane attraverso la divisione in compiti e responsabilità diverse. Questo principio fondamentale ci ha portati a sconfiggere malattie, a muoverci alla velocità del suono, a mettere piede sulla luna. Ma oggi, 2020, ci si ritrova a farne una battaglia di retroguardia, da conservatori. Difendere questi principi oggettivi ci rende automaticamente nostalgici, ancorati ai vecchi ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il fatto che i valori fondamentali dell’llluminismo, ovvero razionalismo, empirismo e la democrazia come strumento di governo e rappresentanza – i migliori governano, quelli che sanno fanno – siano in crisi non è una novità. Da questi principi tuttavia discende lo strumento della delega, un passo decisivo nella costruzione delle prime comunità umane. Ognuno si occupa di ciò che sa far meglio. Così è nata la civiltà, non in altro modo: l’organizzazione del rapporto bisogno/soddisfazione delle proto-comunità umane attraverso la divisione in compiti e responsabilità diverse. Questo principio fondamentale ci ha portati a sconfiggere malattie, a muoverci alla velocità del suono, a mettere piede sulla luna. Ma oggi, 2020, ci si ritrova a farne una battaglia di retroguardia, da conservatori. Difendere questi principi oggettivi ci rende automaticamente nostalgici, ancorati ai vecchi ...

marcodimaio : Stasera al #Senato #Renzi ha dimostrato che esiste ancora una Politica fatta con serietà, competenza, senso dello S… - strraffaella : @PoliticaPerJedi La politica E' un lavoro, eccome! E richiede competenza e autorevolezza. Et capè, Grillo? Ce la puoi fare, dai... - CrawlThrouDark : RT @f_ronchetti: La competenza è una condizione necessaria, anche se non sufficiente, per la politica. - elivito : RT @f_ronchetti: La competenza è una condizione necessaria, anche se non sufficiente, per la politica. - HakulinenMaria : RT @f_ronchetti: La competenza è una condizione necessaria, anche se non sufficiente, per la politica. -

Ultime Notizie dalla rete : competenza politica La competenza in politica dovrebbe essere imposta per legge Linkiesta.it Proposta radicaleLa competenza in politica dovrebbe essere imposta per legge

Lo scadimento della qualità della classe dirigente è un fatto, ma non irreversibile. Se avere governanti migliori e politici più preparati è un diritto, allora si dovrebbe imporre che almeno i ministr ...

I pm “controllori”/La funzione delle procure e l’inerzia della politica

Due recentissimi eventi hanno riproposto il problema, ormai vecchio di un quarto di secolo, dei rapporti tra politica e giustizia, tra governo e procure. Con la differenza che questa volta non ...

Lo scadimento della qualità della classe dirigente è un fatto, ma non irreversibile. Se avere governanti migliori e politici più preparati è un diritto, allora si dovrebbe imporre che almeno i ministr ...Due recentissimi eventi hanno riproposto il problema, ormai vecchio di un quarto di secolo, dei rapporti tra politica e giustizia, tra governo e procure. Con la differenza che questa volta non ...