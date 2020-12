“La causa al Rina per l’incendio della Al Salam Boccaccio si deve tenere in Italia”: Cassazione ferma la ‘fuga’ a Panama dell’ente certificatore (Di venerdì 11 dicembre 2020) La causa civile contro il Rina per il risarcimento dei danni alle vittime del naufragio del traghetto Al Salam Boccaccio 98, un affondamento che causò 1.097 morti nel mar Rosso, resta in Italia. Definitivamente. Altro che Panama. La sentenza delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione mette la parola fine su una diatriba giudiziaria che andava avanti da 9 anni tra il team di legali che rappresenta i familiari delle vittime e il Registro italiano navale, uno dei principali enti di certificazione di sicurezza a bordo delle navi. Dopo il pronunciamento nello stesso senso della Corte di Giustizia Europea, il collegio della Suprema Corte, presieduto da Pietro Curzio, ha messo la parola fine sulla vicenda: “La giurisdizione è del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Lacivile contro ilper il risarcimento dei danni alle vittime del naufragio del traghetto Al98, un affondamento che causò 1.097 morti nel mar Rosso, resta in Italia. Definitivamente. Altro che. La sentenza delle Sezioni Unite civiliCorte dimette la parola fine su una diatriba giudiziaria che andava avanti da 9 anni tra il team di legali che rappresenta i familiari delle vittime e il Registro italiano navale, uno dei principali enti di certificazione di sicurezza a bordo delle navi. Dopo il pronunciamento nello stesso sensoCorte di Giustizia Europea, il collegioSuprema Corte, presieduto da Pietro Curzio, ha messo la parola fine sulla vicenda: “La giurisdizione è del ...

Capezzone : +Oggi su @laveritaweb+ Unico giornale a valorizzare la clamorosa causa del Texas a 4 stati (che potrebbe dare acces… - amnestyitalia : #Egitto Ieri la procura di Roma ha chiuso l'inchiesta su #GiulioRegeni. Secondo la ricostruzione, ha subito giorni… - Corriere : Wanda Nara fa causa a Luciana Littizzetto: «In tribunale per la sua battuta sessista» - Gianluc81919759 : RT @TorinoCoppia: A causa dei segnalatori questa volta censuriamo. A chi ci fa RT la mandiamo non censurata in pvt (se ci sfugge il RT scri… - fattoquotidiano : “La causa al Rina per l’incendio della Al Salam Boccaccio si deve tenere in Italia”: Cassazione ferma la ‘fuga’ a P… -

Ultime Notizie dalla rete : “La causa #400gChallenge annuncia nuove partnership con influencer europei con grande seguito sui social media Fortune Italia