La 'Casa degli Elfi' a Torino raccoglie le lettere per Babbo Natale (Di venerdì 11 dicembre 2020) AGI - “Un cane dalmata di peluche perché non posso averne uno vero” o “un cellulare perché non posso permettermelo”, “uno slittino di Frozen per essere la regina dei ghiacci” o “un albero di Natale nuovo”. Sono alcune delle letterine indirizzate a Babbo Natale giunte nella cassetta dello 'Spaccio di cultura – Portineria di comunità', l'iniziativa realizzata dalla Rete Italiana di cultura popolare, in una ex edicola nel quartiere di Porta Palazzo a Torino, e trasformata in questi giorni nella 'Casa degli Elfi'. Commercianti e biblioteche in rete “Un'iniziativa legata a questo luogo diventato da un po' di tempo simbolico per la città – spiega Antonio Damasco direttore della Rete Italia di cultura popolare – un'ex edicola diventata una portineria di comunità che in ... Leggi su agi (Di venerdì 11 dicembre 2020) AGI - “Un cane dalmata di peluche perché non posso averne uno vero” o “un cellulare perché non posso permettermelo”, “uno slittino di Frozen per essere la regina dei ghiacci” o “un albero dinuovo”. Sono alcune delle letterine indirizzate agiunte nella cassetta dello 'Spaccio di cultura – Portineria di comunità', l'iniziativa realizzata dalla Rete Italiana di cultura popolare, in una ex edicola nel quartiere di Porta Palazzo a, e trasformata in questi giorni nella ''. Commercianti e biblioteche in rete “Un'iniziativa legata a questo luogo diventato da un po' di tempo simbolico per la città – spiega Antonio Damasco direttore della Rete Italia di cultura popolare – un'ex edicola diventata una portineria di comunità che in ...

RealEmisKilla : A furia di stare a casa ho preso degli orari improponibili. Ho tipo il fuso di Giove. - matteosalvinimi : Vanno avanti, incredibile. Gli amici di Carola insistono per tassare casa e risparmi degli italiani, sono da arrest… - matteosalvinimi : #Salvini: Conte, scordati di tassare la casa e i risparmi degli italiani, non si tassano gli italiani già tassati!… - ragnar_legend : @fabbricainter @IlVal_79 Ma non ci hanno nemmeno provato a fare contropiedi eh, forse solo una volta. Fossero stati… - Agenzia_Italia : La 'Casa degli Elfi' a Torino raccoglie le lettere per Babbo Natale -

Ultime Notizie dalla rete : Casa degli La 'Casa degli Elfi' a Torino raccoglie le lettere per Babbo Natale AGI - Agenzia Giornalistica Italia Pamela Mastropietro, strappata la foto dall”altarino’ dedicato alla ragazza: “Vergogna”

“Qualcuno ha strappato la foto di Pamela dall’albero antistante la casa degli orrori a Macerata”. Ad annunciarlo, sulla pagina La voce di Pamela Mastropietro, è la famiglia della diciottenne violentat ...

Gf Vip: Francesco Oppini spiega perché è uscito subito della Casa

Francesco Oppini ha deciso di spiegare il motivo per cui non ha voluto rimanere qualche giorno in più nella Casa del Gf Vip ...

“Qualcuno ha strappato la foto di Pamela dall’albero antistante la casa degli orrori a Macerata”. Ad annunciarlo, sulla pagina La voce di Pamela Mastropietro, è la famiglia della diciottenne violentat ...Francesco Oppini ha deciso di spiegare il motivo per cui non ha voluto rimanere qualche giorno in più nella Casa del Gf Vip ...