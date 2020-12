La bellezza di Federica | come le ultime ore del suo Paolo Rossi sono diventate anche nostre

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Gli occhiali scuri le schermavano il volto, la voce ogni tanto s’incrinava, maCappelletti non si è tirata indietro. A poche ore dalla scomparsa del marito, è stata lei a raccontarlo di fronte alle telecamere, dopo averne annunciato la morte sui social. Il dolore è rimasto composto, non ha dimenticato di lasciare spazio alla gratitudine: per gli anni passati insieme all’uomo che amava, per chi quell’uomo lo piangelei, nonostante nelo conoscesse. “Non ho la forza di rispondere a tutti,piena di confusione” dice quasi scusandosi. I due si erano conosciuti nell’estate del 2008 ed era nato subito l’amore. Lei, giornalista perugina, in Umbria si è laureata in lettere Moderne. Poi una seconda laurea in Scienza della Comunicazione e una terza in arrivo ...