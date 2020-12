orizzontescuola : La bella iniziativa di un liceo di Catania: i banchi dismessi donati alle associazioni che operano nel sociale - AlbMagna17 : La bella iniziativa di @rad_uni: una maratona radiofonica di 24 ore per ricordare il lavoro di Antonio Megalizzi e… - Federk94 : Bella l'iniziativa della SIM e del router, però poi, cara @unimib, se, con un DPCM in vigore, autorizzate solo lo s… - lazy_ahi : Una bellissima iniziativa di un'associazione di Parma è finita anche su Vogue. Questo Natale l'idea regalo più bell… - Labellapassante : @federicovizo87 Che bella iniziativa ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : bella iniziativa

Orizzonte Scuola

All’iniziativa si potrà aderire fino al 22 dicembre. I doni verranno distribuiti alle famiglie in difficoltà in maniera riservata ...Sport Magazine, linea diretta con Gandler (Como 1907): campionato, mister e futuro; ATTENZIONE AL TRAFFICO: DOMANI REGINA CHIUSA PER IL GIRO D’ITALIA, I CONSIGLI DELLA POLIZIA; ...