Kuluesevski Juventus | parla D’Aversa | “Vi spiego dove rende meglio”

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Giuseppehato di Dejan Kulusevski tramite i microfoni di “Sportitalia”. L’ex allenatore del Parma ha spiegato le caratteristiche del calciatore che aveva iniziato brillantemente con la. Ultimamente, lo svedese è stato scavalcato nelle gerarchie dai colleghi ma Andrea Pirlo ha rassicurato i tifosi che si tratta soltanto di una semplice scelta legata alla gestione di un ragazzo giovane con enormi potenzialità.: le parole disu Kulusevski “Con me Kulusevski ha fatto tutti i ruoli nel 4-3-3: esterno a tutto campo, esterno partendo da dietro, trasformando il modulo in 4-2-3-1, e ha fatto l’esterno di sinistro. E’ un giocatore molto forte- si legge sulle pagine di “Tuttosport”- quando gioca a piede invertito, giocava da mezzala anche nell’Atalanta, ma di destra per ...