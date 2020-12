Kim Ki-duk morto di Covid | addio al cinema degli emarginati | senza Pietà

(Di venerdì 11 dicembre 2020) "Io sono l'acqua… semplicemente fluisco. Non ci sono sistemi o ideologie". L'acqua si è ghiacciata all'improvviso. Èa soli 59 anni di, e dopo giorni in cui i suoi collaboratori avevano ...

È morto all'età di 59 anni per complicazioni legati al Covid il regista Leone d'oro per “Pietà” a Venezia e autore di “Ferro ...A soli cinquantanove anni è morto in Lettonia per conseguenze del Covid Kim Ki-Duk. Il regista era arrivato nel paese a novembre per acquistare una casa a Jurmala, ma non si era presentato agli appunt ...