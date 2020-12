Kim Ki-duk | lutto nel mondo del cinema | addio al grande regista asiatico

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Nuovoin questo terribile 2020: ilsudcoreano Kim Ki-duk è morto all’età di 59 anni. La notizia è stata diffusa dal sito delfi.lt, secondo la ricostruzione dei colleghi, il celebre cineastasarebbe stato ucciso da complicazioni correlate al coronavirus. L’autore di Bonghwa era arrivato in Lettonia lo scorso 20 novembre per l’acquisto di una casa nella località marittima di Jurmala, secondo le testimonianze. Kim Ki-duk è stato uno dei punti di riferimento delnegli ultimi anni, da sempre molto impegnato nella vita sociale e politica del suo paese, ha raccolto numerosi riconoscimenti con opere in grado di tracciare un solco nellatografia internazionale. Il palmares fa invidia a tutti Kim Ki-duk alla Moatra Internazionale d’Arte ...