Kim Ki-duk | il regista di «Ferro 3» si spegne all’età di 59 anni

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Per un uomo così profondamente legato alla sua terra e alle sue tradizioni come Kim Ki-duk, morire in paese straniero deve essere stato sicuramente qualcosa di straniante, a tratti ingiusto. Il regista, uno dei più premiati e amati della Sud Corea, si spegne, infatti, nell’ospedale di Riga, in Lettonia, a causa di complicazioni legate al Covid-19. Era lì in visita per acquistare una casa e per lavorare a un progetto dal titolo Rain, Snow, Cloud and Fog che non vedrà mai la luce, lasciando il mondo sospeso e incredulo non solo per l’età alla quale ci lascia – aveva 59 anni -, ma anche per quella legge europea che impedisce agli ospedali di commentare ufficialmente il caso di degenti di nazionalità straniera nella propria struttura. https://twitter.com/mubi/status/1337352114465550338