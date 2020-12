Kid Cudi | disponibile da oggi il nuovo album “Man On The Moon III | The Chosen”

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Da, venerdì 11 dicembre, èsu tutte le piattaforme di streaming il terzo capitolo della fortunata serie discograficaOn The” di Kid, dal titoloOn TheIII: The, nonché settimoin studio del rapper. L’annuncio è stato dato a sorpresa lunedì 7 dicembre tramite un post di Instagram che ha generato molto hype per ilprogetto, che si rivela così essere uno dei ritorni più attesi del 2020.pubblica quindi 18 nuove tracce, che vedono la partecipazione in questo viaggio nello spazio di un cast di collaboratori di prima serie. Tra i brani vi sono infatti “Show Out” feat. Pop Smoke and Skepta, “Lovin’ Me” feat. Phoebe Bridgers, e “Rockstar ...

