Juventus | “Tuttosport” | Cuadrado importante quanto CR7 | vicino il rinnovo

Juventus – Una delle pedine più importanti nel nuovo scacchiere tattico delineato da Andrea Pirlo risponde al nome di Juan Cuadrado. Il laterale colombiano, alla sua quinta stagione con la maglia della Juventus, in questo primo scorcio di stagione ha già collezionato ben 8 assist in sole 14 apparizioni: un bottino niente male, per un calciatore che sta facendo della poliedricità la sua arma vincente. Juventus, Cuadrado pronto al rinnovo Già Maurizio Sarri aveva infatti arretrato il suo raggio d'azione, ponendosi sulla scia di Massimiliano Allegri, che nelle ultime apparizioni sulla panchina bianconera aveva provato l'ex esterno alto della Fiorentina come laterale basso di una difesa a 4. I progressi mostrati nei movimenti difensivi sono importanti, soprattutto sotto la direzione ...

