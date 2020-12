Juventus, squalifica Morata: ci sarà col Genoa? Ecco l’esito del ricorso (Di venerdì 11 dicembre 2020) Juventus – Alvaro Morata da quanto è tornato a Torino sembra vivere una nuova vita calcistica. Lo spagnolo dopo varie stagioni senza brillare, ha ritrovato la sua forma migliore. Nelle uscite in maglia bianconera ha sempre giocato bene. Tanti gol e una partnership perfetta con Cristiano Ronaldo. L’attaccante però alla fine del match col Benevento era stato espulso, con tanto di 2 giornate di squalifica. Juventus, l’esito del ricorso per la squalifica di Morata La Juventus aveva subito chiesto ricorso per la squalifica. Intanto Morata salta il Derby, partita dove la sua assenza si sente e la Juventus fatica tanto. Torna poi col Barcellona e da 9 vero apre gli spazi per ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 11 dicembre 2020)– Alvaroda quanto è tornato a Torino sembra vivere una nuova vita calcistica. Lo spagnolo dopo varie stagioni senza brillare, ha ritrovato la sua forma migliore. Nelle uscite in maglia bianconera ha sempre giocato bene. Tanti gol e una partnership perfetta con Cristiano Ronaldo. L’attaccante però alla fine del match col Benevento era stato espulso, con tanto di 2 giornate didelper ladiLaaveva subito chiestoper la. Intantosalta il Derby, partita dove la sua assenza si sente e lafatica tanto. Torna poi col Barcellona e da 9 vero apre gli spazi per ...

DiMarzio : #GenoaJuve | #Morata ci sarà: ridotta la squalifica - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Accolto il ricorso della #Juventus: squalifica ridotta per #Morata, potrà giocare contro il Genoa ? - ZZiliani : In un paese serio, il caso #Suarez porterebbe alla squalifica del dirigente responsabile (#Paratici) e alla penaliz… - MoliPietro : Morata, squalifica ridotta: giocherà Genoa-Juventus - asti_gioachino : RT @juventusfans: Ufficiale, Morata ci sarà in Genoa-Juventus. La Corte d'Appello ha ridotto la sanzione della squalifica a 1 giornata effe… -