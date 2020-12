Juventus Napoli, udienza al Collegio di garanzia dello Sport: fissata la data (Di venerdì 11 dicembre 2020) Juventus Napoli – L’udienza del Collegio di garanzia dello Sport per il caso Juve-Napoli si svolgerà il 22 dicembre alle ore 14.30 e sarà a sezioni riunite. Il presidente sarà Franco Frattini e quattro saranno i componenti delle altre sezioni. Verrà discusso il ricorso presentato dal club partenopeo contro la sentenza relativa alla partita non giocata il 4 ottobre scorso tra i bianconeri e gli azzurri. Nei primi due gradi di giudizio il Napoli è stato punito con il 3-0 d’ufficio e con un punto di penalizzazione. Juventus Napoli, nuovo ricordo di De Laurentiis Si tratta del terzo grado di giudizio Sportivo, quello che permetterà al Coni di esprimersi. I partenopei hanno chiesto al ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 11 dicembre 2020)– L’deldiper il caso Juve-si svolgerà il 22 dicembre alle ore 14.30 e sarà a sezioni riunite. Il presidente sarà Franco Frattini e quattro saranno i componenti delle altre sezioni. Verrà discusso il ricorso presentato dal club partenopeo contro la sentenza relativa alla partita non giocata il 4 ottobre scorso tra i bianconeri e gli azzurri. Nei primi due gradi di giudizio ilè stato punito con il 3-0 d’ufficio e con un punto di penalizzazione., nuovo ricordo di De Laurentiis Si tratta del terzo grado di giudizioivo, quello che permetterà al Coni di esprimersi. I partenopei hanno chiesto al ...

