Juventus | Morata presente contro il Genoa | ricorso accolto e squalifica ridotta

Leggi su sportface

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Buone notizie per Andrea Pirlo e per tutta la, che ritrova Alvaroper il match di domenica alle 18ila Marassi. L’attaccante spagnolo infatti si è visto ridurre da due a una giornata laarrivata dopo il rosso di Benevento, grazie aldel club bianconeroin queste ore dalla sezione I della Corte Sportiva d’appello della Figc. Unparzialmente, con una giornata digià scontata nel derby con il Torino e 8mila euro di ammenda che è stata quindi confermata. Un’ottima notizia per Pirlo, che avrà quindi a disposizione uno dei suoi uomini più in condizione come dimostrato anche martedì scorso a Barcellona. SportFace.