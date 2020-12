Juventus, Dybala: «Molta attenzione su di me. Ma sono umile» (Di sabato 12 dicembre 2020) Paulo Dybala, attaccante della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di SoccerBible in cui ha toccato temi sociali e personali Paulo Dybala, attaccante della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di SoccerBible in cui ha toccato temi sociali e personali. LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Juventus NEWS 24 PERSONALITA’ – «Penso di essere sempre stata una persona molto rilassata. Naturalmente, a seconda di diversi aspetti e cose, inizi a cambiare e sviluppare la tua personalità. Ma mi considero sempre una persona umile, indipendentemente dall’attenzione dei media che ho grazie alla mia professione». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Paulo, attaccante della, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di SoccerBible in cui ha toccato temi sociali e personali Paulo, attaccante della, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di SoccerBible in cui ha toccato temi sociali e personali. LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 PERSONALITA’ – «Penso di essere sempre stata una persona molto rilassata. Naturalmente, a seconda di diversi aspetti e cose, inizi a cambiare e sviluppare la tua personalità. Ma mi considero sempre una persona, indipendentemente dall’dei media che ho grazie alla mia professione». Leggi su Calcionews24.com

