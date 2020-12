Juventus, dalla Spagna: Alaba ha scelto il suo nuovo club (Di venerdì 11 dicembre 2020) David Alaba è in scadenza di contratto, la Juventus l’ha messo nel mirino come altro grande affare a parametro zero. Gli infortuni di Chiellini, l’età che avanza per Bonucci spingono Paratici a valutare interventi in prospettiva per la difesa. Rummenigge ha confermato l’interesse della Juventus e di altri grandi club per Alaba, giocatore duttile che può Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 11 dicembre 2020) Davidè in scadenza di contratto, lal’ha messo nel mirino come altro grande affare a parametro zero. Gli infortuni di Chiellini, l’età che avanza per Bonucci spingono Paratici a valutare interventi in prospettiva per la difesa. Rummenigge ha confermato l’interesse dellae di altri grandiper, giocatore duttile che può Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

romeoagresti : Della prestazione proposta dalla #Juventus al Camp Nou resta, ovviamente, il primato nel girone. Ma emergono fattor… - Corriere : «L’esame di Suarez fu una farsa, richieste avanzate dalla Juventus» Indagati i manager bianconeri - ZZiliani : Ricapitolando. #Paratici si fa dare dalla Ministra De Micheli, piacentina come lui, il contatto di Frattasi, capo G… - zetoni2 : RT @CalcioFinanza: In Asia i tifosi più giovani 'snobbano' #Inter e #ACMilan. Le milanesi fuori dalla top 10 dei club più tifati tra gli un… - STOCALCIO1 : Secondo il The #Sun, i #RedDevils potrebbero incassare al massimo 55 milioni di euro dalla cessione di #Pogba in es… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus dalla Barcellona-Juventus 0-3, gol e highlights: doppietta di Ronaldo e gol di McKennie Sky Sport Mercato Juventus, Paratici vuole regalare a Pirlo un top player del Real

MERCATO JUVENTUS – La Juventus è fermamente intenzionata a regalare ... Servono circa 40 milioni di euro e l’affare potrebbe essere favorito anche dallo sponsor, l’Adidas. Sponsor sia del tedesco che ...

Duels: Genoa-Juventus

Attraverso il loro sito i bianconeri hanno analizzato i duelli che hanno caratterizzato la partita in programma contro il Grifone. “Genoa-Juventus è una sfida che ha proposto nel tempo una serie di du ...

MERCATO JUVENTUS – La Juventus è fermamente intenzionata a regalare ... Servono circa 40 milioni di euro e l’affare potrebbe essere favorito anche dallo sponsor, l’Adidas. Sponsor sia del tedesco che ...Attraverso il loro sito i bianconeri hanno analizzato i duelli che hanno caratterizzato la partita in programma contro il Grifone. “Genoa-Juventus è una sfida che ha proposto nel tempo una serie di du ...