Juventus, da Demiral a Chiellini: il punto sulla difesa in vista del Genoa

Juventus – In vista di Genoa Juventus, ecco il punto sulla difesa bianconera. Pirlo sta facendo a meno di Chiellini e Demiral infortunati, con un De Ligt che da quando è tornato le sta giocando tutte. Bonucci sempre presente, così come Danilo. Dunque Pirlo potrebbe concedere un turno di riposo ad uno dei tre. Ecco dunque la situazione della difesa, analizzando tutti.

Juventus, la situazione sulla difesa

DE LIGT – Nessun problema per l'olandese, che sta bene e ha recuperato in pieno dall'operazione alla spalla. L'ex Ajax non sente il peso di giocare quattro partite di fila in pochi giorni. Anzi, continua a regalare prestazioni al top.

