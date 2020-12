Juventus | Alex Sandro sulla scomparsa di Paolo Rossi | ”Pablito ha deciso il Mondiale ’82 | vi dico cosa significa per noi brasiliani”

Leggi su mediagol

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Ladell'ex attaccante dellae della Nazionale italiana ,, ha scosso e sconvolto l'intero Paese ma non solo.VIDEO,e la: i gol più belli di Pablito in bianconeroL'ex Pallone d'Oro è progressivamente divenuto una vera e propria icona del movimento calcistico italiano, entrando nel cuore di tutta la Nazione soprattutto dopo la cavalcata trionfale con l'Italia guidata da Enzo Bearzot ai Mondiali disputati in Spagna nel 1982.trascinò letteralmente gli azzurri alla vittoria della massima competizione iridata, conquistando anche il titolo di capocannoniere del. Indimenticabile la partita vinta per 3-2 contro il Brasile, gara decisiva per la qualificazione alla semifinale, in ...