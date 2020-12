Juventus | Alex Sandro | “Scudetto? C’è il Milan | ma noi siamo la Juve”

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 11 dicembre 2020)– Uno dei punti di forza della nuovadi Pirlo è sicuramente. Il brasiliano da quando è tornato ha sempre regalato prestazioni convincenti, tra assist e giocate da top player., come riporta ilBianconero.com, ha parlato a Sky Sport della vittoria con il Barcellona e non solo. Ecco di seguito le sue parole., le parole di“Col Barcellona? È stata una bella vittoria. Non è una cosa normale vincer a Barcellona con quel risultato.contenti e ci dà una spinta in più – le sue parole –. Col Torino abbiamo detto che dovevamo fare meglio,stati più cattivi, più lucidi e quindi certamente abbiamo fatto benissimo nel secondo tempo”. Leggi ...