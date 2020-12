Juventus, accolto il ricorso: da domenica sarà già in campo (Di venerdì 11 dicembre 2020) La Corte Sportiva d’Appello ha accolto il ricorso della Juventus, pertanto il giocatore sarà in campo già da domenica Alvaro Morata ha rimediato un’espulsione al 97?, al termine del match contro il Benevento dello scorso 28 novembre. L’arbitro Pasqua non ne ha potuto delle insistenti proteste del giocatore bianconero pertanto gli ha mostrato il cartellino L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) La Corte Sportiva d’Appello haildella, pertanto il giocatoreingià daAlvaro Morata ha rimediato un’espulsione al 97?, al termine del match contro il Benevento dello scorso 28 novembre. L’arbitro Pasqua non ne ha potuto delle insistenti proteste del giocatore bianconero pertanto gli ha mostrato il cartellino L'articolo proviene da Inews.it.

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Accolto il ricorso della #Juventus: squalifica ridotta per #Morata, potrà giocare contro il Genoa ? - sscalcionapoli1 : Juventus, accolto il ricorso per Morata: ridotta la squalifica! #SerieATIM - ingrogna : RT @FcInterNewsit: Juventus, accolto il ricorso: ridotta la squalifica di Morata - FcInterNewsit : Juventus, accolto il ricorso: ridotta la squalifica di Morata - juvemyheart : RT @LordGalurd: Accolto il ricorso per #Morata Scenderà in campo contro il Genoa La #Juventus rubbah, subito in B1 -