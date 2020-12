Juventus, accolto il ricorso contro la squalifica di Morata: ci sarà a Genova (Di venerdì 11 dicembre 2020) La Juventus può sorridere: Alvaro Morata ci sarà contro il Genoa nella trasferta in programma per domenica alle 18. La Corte Sportiva d'Appello ha infatti accolto il ricorso del club bianconero ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Lapuò sorridere: Alvarociil Genoa nella trasferta in programma per domenica alle 18. La Corte Sportiva d'Appello ha infattiildel club bianconero ...

