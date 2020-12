Junior Bake Off-Italia, al via la nuova edizione dei piccoli talenti della pasticceria (Di venerdì 11 dicembre 2020) Questa sera, venerdì 11 dicembre, riparte Junior Bake Off-Italia, in onda su Real Time dalle 21.15 circa. Alla conduzione della nuova edizione la coppia Flavio Montrucchio e Alessia Mancini. Non mancheranno inoltre Ernst Knam e Damiano Carrara. Ecco alcune anticipazioni sulla puntata in onda stasera. La coppia Montrucchio – Mancini alla prova conduzione Gli amanti L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 11 dicembre 2020) Questa sera, venerdì 11 dicembre, riparteOff-, in onda su Real Time dalle 21.15 circa. Alla conduzionela coppia Flavio Montrucchio e Alessia Mancini. Non mancheranno inoltre Ernst Knam e Damiano Carrara. Ecco alcune anticipazioni sulla puntata in onda stasera. La coppia Montrucchio – Mancini alla prova conduzione Gli amanti L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

ANDREAESCIT : non so se guardare Junior Bake Off stasera o no ?? - ilNotiziarioInd : Cogliate, il piccolo Samuele tra i concorrenti di Junior Bake Off - perrysblueeyes : sì lo so che stasera c’è junior Bake Off però non mi piace ripperoni - Notiziedi_it : Flavio Montrucchio e Alessia Mancini debuttano alla conduzione di ‘Junior Bake Off Italia’ - cheTVfa : Al via su #RealTime la sesta stagione di #JuniorBakeOffItalia: chi si aggiudicherà il titolo di miglior mini pastic… -