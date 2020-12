Junior Bake Off 6: questa sera il debutto dei coniugi Montrucchio. Ecco i concorrenti (Di venerdì 11 dicembre 2020) Junior Bake Off 6 - I mini pasticceri Flavio Montrucchio e la moglie Alessia Mancini debuttano in coppia questa sera alle 21.20 su Real Time, in veste di presentatori della nuova edizione di Junior Bake Off. Al loro fianco gli instancabili giudici Ernst Knam e Damiano Carrara, che dovranno scegliere dopo tre puntate il miglior mini pasticcere d’Italia tra gli otto partecipanti, senza eliminarne mai nessuno. In ogni puntata della sesta edizione del programma, prodotta da Banijay Italia per Discovery Italia, i bambini si sfideranno prima nella prova creativa, dando libero sfogo alla loro fantasia, e poi nella prova tecnica, nella quale dovranno dimostrare la loro abilità e manualità. I giudici, meno severi e più sorridenti rispetto alla versione senior del cooking ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 11 dicembre 2020)Off 6 - I mini pasticceri Flavioe la moglie Alessia Mancini debuttano in coppiaalle 21.20 su Real Time, in veste di presentatori della nuova edizione diOff. Al loro fianco gli instancabili giudici Ernst Knam e Damiano Carrara, che dovranno scegliere dopo tre puntate il miglior mini pasticcere d’Italia tra gli otto partecipanti, senza eliminarne mai nessuno. In ogni puntata della sesta edizione del programma, prodotta da Banijay Italia per Discovery Italia, i bambini si sfideranno prima nella prova creativa, dando libero sfogo alla loro fantasia, e poi nella prova tecnica, nella quale dovranno dimostrare la loro abilità e manualità. I giudici, meno severi e più sorridenti rispetto alla versione senior del cooking ...

micheelele_ : Junior Bake Off si o no? Mah vediamo come gira #cortesiepergliospiti - MontiFrancy82 : Dall’11 dicembre alle 21,20 su Real Time e in streaming su Dplay torna #JuniorBakeOffItalia, con @flaviomontrucch e… - _sheloveshazza_ : RT @_sheloveshazza_: X: Perché guardi Junior Bake off? Io: #BakeOffItalia - SMSNEWSOFFICIAL : Dall’11 dicembre alle 21,20 su Real Time e in streaming su Dplay torna #JuniorBakeOffItalia, con @flaviomontrucch… - SMSNEWSOFFICIAL : Dall’11 dicembre alle 21,20 su Real Time e in streaming su Dplay torna “Junior Bake Off Italia”, con Flavio Montruc… -