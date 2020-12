Jasmine Carrisi scatenata, in coppia con papà Al Bano a The Voice Senior: “c’è intesa” (Di venerdì 11 dicembre 2020) La giovane Jasmine Carrisi, sta affrontando il suo ‘battesimo’ nel piccolo schermo partecipando, come capitano al fianco papà Al Bano, a The Voice Senior. Le sue dichiarazioni riempiono il cuore. La grande novità del palinsesto Rai è sicuramente The Voice Senior. Il programma condotto da Antonella Clerici ha stupito tutti per l’apprezzamento ricevuto dal pubblico. Nonostante il format sia nuovo, pur ricalcando il classico The Voice, e i competitor agguerritissimi (basta pensare che la scorsa settimana a conteso lo scettro della serata al Grande fratello Vip). Novità nella novità, tra i capitani di The Voice Senior troviamo il ‘volto nuovo’ Jasmine Carrisi che, con la ... Leggi su instanews (Di venerdì 11 dicembre 2020) La giovane, sta affrontando il suo ‘battesimo’ nel piccolo schermo partecipando, come capitano al fiancoAl, a The. Le sue dichiarazioni riempiono il cuore. La grande novità del palinsesto Rai è sicuramente The. Il programma condotto da Antonella Clerici ha stupito tutti per l’apprezzamento ricevuto dal pubblico. Nonostante il format sia nuovo, pur ricalcando il classico The, e i competitor agguerritissimi (basta pensare che la scorsa settimana a conteso lo scettro della serata al Grande fratello Vip). Novità nella novità, tra i capitani di Thetroviamo il ‘volto nuovo’che, con la ...

zazoomblog : The Voice Senior Jasmine Carrisi: avete notato quel ‘dettaglio’ sul suo corpo? - #Voice #Senior #Jasmine #Carrisi:… - icarvsplume : Non io che clowno talmente che inizio a shippare Blind con Jasmine Carrisi - MarceloWalker : Avrei preferito un concerto di Jasmine Carrisi a questi quattro. #XFactor2020 - infoitcultura : JASMINE CARRISI/ “Un’esperienza bella, ma è dura affermarsi…” (The Voice Senior) - infoitcultura : The Voice Senior vince l’audience e i commenti sono tutti positivi. Anche quello di Loredana Lecciso a Jasmine Carr… -