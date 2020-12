Italia-Svizzera, trovata una soluzione tra i due Paesi dopo lo stop di FFS (Di venerdì 11 dicembre 2020) Buone notizie dal fronte spostamenti tra Svizzera e Italia. Dal 13 dicembre 2020, in occasione del cambiamento d’orario di TrenItalia, i treni regionali TILO riprenderanno a circolare senza restrizioni tra il Canton Ticino e la Lombardia. La decisione è stata presa dai governi dei due Paesi. In seguito alla comunicazione di FFS dei giorni scorsi, td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 11 dicembre 2020) Buone notizie dal fronte spostamenti tra. Dal 13 dicembre 2020, in occasione del cambiamento d’orario di Tren, i treni regionali TILO riprenderanno a circolare senza restrizioni tra il Canton Ticino e la Lombardia. La decisione è stata presa dai governi dei due. In seguito alla comunicazione di FFS dei giorni scorsi, td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

PiazzapulitaLA7 : Italia Svizzera. Numeri e modelli a confronto. #piazzapulita - Vivo_Azzurro : Qualificazioni #FIFAWorldCup2022 ?? GRUPPO C ???? #ITALIA ???? #Svizzera ???? #IrlandaDelNord ???? #Bulgaria ???? #Lituania… - Vivo_Azzurro : #WCQ ?? | GRUPPO C ???? #ITALIA ???? #Svizzera ???? #IrlandadelNord ???? #Bulgaria ???? #Lituania #WorldCup #Nazionale… - laregione : In Ticino e Grigioni, il passero italiano è monitorato - ilNotiziarioInd : Italia-Svizzera, trovata una soluzione tra i due Paesi dopo lo stop di FFS -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Svizzera Ripartono i treni Italia-Svizzera: trovata l’intesa dopo lo stop SiViaggia Le tecnologia di Euclidea al servizio di Auriga Partners

Euclidea mette a disposizione di Auriga Partners il proprio algoritmo in materia di investimento che consentono di coniugare alta qualità a costi contenuti ...

Ferrovie, treni regionali TILO torneranno a circolare fra Italia e Svizzera

E' stata trovala una soluzione nel trasporto ferroviario fra Italia e Svizzera. Dal 13 dicembre 2020, in occasione del cambiamento d’orario, i ...

Euclidea mette a disposizione di Auriga Partners il proprio algoritmo in materia di investimento che consentono di coniugare alta qualità a costi contenuti ...E' stata trovala una soluzione nel trasporto ferroviario fra Italia e Svizzera. Dal 13 dicembre 2020, in occasione del cambiamento d’orario, i ...