Isola. Al via i lavori di ristrutturazione del centro "Ceramidà" (Di venerdì 11 dicembre 2020) ... che ha subito aderito al progetto beneficiando di questo contributo che equivale per l'appunto ad Euro 48.374,50, così come riportato nell'allegato 2 della Gazzetta Ufficiale n.244 del 2 ottobre. L'... Leggi su cn24tv (Di venerdì 11 dicembre 2020) ... che ha subito aderito al progetto beneficiando di questo contributo che equivale per l'appunto ad Euro 48.374,50, così come riportato nell'allegato 2 della Gazzetta Ufficiale n.244 del 2 ottobre. L'...

giovcusumano : RT @Keynesblog: 59 anni... È morto Kim Ki-duk, regista di 'L'isola' e 'Ferro 3', per complicazioni da Covid19 - AndreaEttori : @quaranta_vito @Mario_Isola @GeorgeRussell63 il 2020 è l'anno dei complotti: - Russell fermato da Mercedes per evi… - nostromaggio : RT @Keynesblog: 59 anni... È morto Kim Ki-duk, regista di 'L'isola' e 'Ferro 3', per complicazioni da Covid19 - Elbareport : Codice giallo per rischio idrogeologico in arrivo sull'Arcipelago - Elbareport - Quotidiano di informazione online… - Aramcheck76 : RT @Keynesblog: 59 anni... È morto Kim Ki-duk, regista di 'L'isola' e 'Ferro 3', per complicazioni da Covid19 -