Iran: la nave italiana che ha aggirato l'embargo (Di venerdì 11 dicembre 2020) È improvvisamente «scomparsa dai radar» della Marina civile per riapparire in assetto da guerra nella flotta di Teheran. Com'è stato possibile, visto che il commercio di dispositivi bellici con il regime degli ayatollah è vietato? In attesa di risposte ufficiali, Panorama ha ricostruito la vicenda dell'Altinia diventata «Shaid Roudaki». È la più grande nave da guerra dell'Iran di nuova generazione. Pesa 8.707 tonnellate, è lunga 150 metri e larga 22. Monta lanciamissili terra-terra e terra-aria, dispone di un cannone antinave e può ospitare contemporaneamente sei droni da attacco e un elicottero. Ha una tecnologia per la guerra elettronica, un sistema di difesa aerea Khordad 3, ed è pensata per le navigazioni oceaniche. Insomma, un'arma letale. Che c'è di strano in tutto ciò? Che quella nave è ...

