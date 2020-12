Ippolito: "Vaccino è l'unica via per avere un'estate più normale" (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Dobbiamo informare le persone che il Vaccino è l’unica via per avere una prossima estate più normale. Se non facciamo questo, non riusciremo a venirne fuori”. Sono le parole pronunciate da Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto Nazionale per le Malattie infettive Spallanzani e componente del Cts intervenuto durante la trasmissione Agorà su Rai 3. In merito all’informazione su questo tema, Ippolito fa un appello: “Abbiamo bisogno di resettare il sistema per avere meno voci e più autorevoli. Sarei per una voce unica, del governo in questo momento di emergenza. Dobbiamo abbassare il tono e la pressione mediatica sull’argomento altrimenti confondiamo i cittadini”. Ad esempio, sulle reazioni allergiche provocate dal ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Dobbiamo informare le persone che ilè l’via peruna prossimapiù. Se non facciamo questo, non riusciremo a venirne fuori”. Sono le parole pronunciate da Giuseppe, direttore scientifico dell’Istituto Nazionale per le Malattie infettive Spallanzani e componente del Cts intervenuto durante la trasmissione Agorà su Rai 3. In merito all’informazione su questo tema,fa un appello: “Abbiamo bisogno di resettare il sistema permeno voci e più autorevoli. Sarei per una voce, del governo in questo momento di emergenza. Dobbiamo abbassare il tono e la pressione mediatica sull’argomento altrimenti confondiamo i cittadini”. Ad esempio, sulle reazioni allergiche provocate dal ...

Ippolito: "Vaccino è l'unica via per avere un'estate più normale"

Il direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani e componente del Cts: "Abbassare pressione mediatica o confondiamo i cittadini" ...

