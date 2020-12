Io sono nessuno | il trailer del film con Bob Odenkirk

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Bobè il protagonista di Io, il nuovodi Ilya Naishuller che si presenta nel primoitaliano Bob, conosciuto per i suoi ruoli in Better Call Saul e Breakind Bad, sarà il protagonista di Io, action diretto da Ilya Naishuller e scritto da Derek Kolstad, noto sceneggiatore della saga di John Wick. Nel cast deltroviamo anche Christopher Lloyd, l’indimenticabile Doc Brown di Ritorno al Futuro, e l’attore e musicista RZA, che interpreterà il fratello del protagonista. Ecco il: Io: trama Hutch Mansell è un padre sottovalutato e un marito trascurato, che prende le umiliazioni della vita in faccia, senza ...