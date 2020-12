Inzaghi | «Sassuolo da Europa | ma il Benevento ha dominato»

(Di sabato 12 dicembre 2020) Filippo, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Serie A perso contro ilFilippo, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Serie A perso contro il. PRESTAZIONE – «Valuto la partita quando eravamo undici contro undici e avevamo la gara in mano, contro unche ambisce all’. Abbiamo avuto il predominio e fatto quasi 30 tiri in porta: mi tengo questo. La squadra ha dato tutto quello che poteva e avrebbe meritato un altro risultato, ma sono prestazioni che fanno ben sperare. Sull’unico cross che ci hanno fatto abbiamo perso la partita, questo dispiace». CRESCITA – «Io mi tengo la nostra prova anche quando ...

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Al Sassuolo basta un rigore di Berardi per tornare alla vittoria. Nell’anticipo dell’undicesima giornata, dopo il ricordo di Paolo Rossi, al Mapei Stadium un gagliardo Bene ...Il tecnico dopo il ko con il Sassuolo: "Non si è vista la differenza con una squadra che punta all'Europa, mi porto via la prestazione. Dabo mi ha detto che c'era un rigore netto" ...