Invitalia, accordo con il Comune di Napoli: Bagnoli, impianto fognario da rifare, in mare arriverà acqua depurata (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Il vecchio collettore fogniario a cielo aperto dell’Arena Sant’Antonio verrà completamente rifatto, messo a norma e dotato di impianti di vagliatura e di un filtraggio in un impianto di depurazione che sarà costruito. Solo dopo tutti questi passaggi l’acqua entrerà nel mare di Bagnoli”. È così che Claudio Collinvitti, program manager di Invitalia per il progetto Bagnoli, spiega all’ANSA l’accordo interistituzionale per le urbanizzazioni primarie del SIN Bagnoli-Coroglio e l’adeguamento dell’Arena Sant’Antonio e i relativi scarichi a mare che è stato siglato oggi nel corso della cabina di regia su Bagnoli che si è svolta in mattinata. Alla cabina di regia online, presieduta dal ministro per il Mezzogiorno Giuseppe ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Il vecchio collettore fogniario a cielo aperto dell’Arena Sant’Antonio verrà completamente rifatto, messo a norma e dotato di impianti di vagliatura e di un filtraggio in undi depurazione che sarà costruito. Solo dopo tutti questi passaggi l’entrerà neldi”. È così che Claudio Collinvitti, program manager diper il progetto, spiega all’ANSA l’interistituzionale per le urbanizzazioni primarie del SIN-Coroglio e l’adeguamento dell’Arena Sant’Antonio e i relativi scarichi ache è stato siglato oggi nel corso della cabina di regia suche si è svolta in mattinata. Alla cabina di regia online, presieduta dal ministro per il Mezzogiorno Giuseppe ...

