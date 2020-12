Intesa Sanpaolo, al progetto Plafond Circular Economy il Premio dei Premi (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Teleborsa) – Intesa Sanpaolo ha vinto l’XI edizione del Premio dei Premi con il progetto Circular Economy Plafond. Il Premio dei Premi è stato istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su concessione del Presidente della Repubblica, che ogni anno lo conferisce ai migliori progetti d’innovazione del settore bancario, dell’industria, dei servizi, dell’università, della pubblica amministrazione e del terziario individuati tra i vincitori dei Premi per l’innovazione assegnati dalle principali associazioni imprenditoriali e professionali (ABI, ADI, Confcommercio, Confindustria, PNICube), dai grandi gruppi industriali e dal Dipartimento della Funzione ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Teleborsa) –ha vinto l’XI edizione deldeicon il. Ildeiè stato istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su concessione del Presidente della Repubblica, che ogni anno lo conferisce ai migliori progetti d’innovazione del settore bancario, dell’industria, dei servizi, dell’università, della pubblica amministrazione e del terziario individuati tra i vincitori deiper l’innovazione assegnati dalle principali associazioni imprenditoriali e professionali (ABI, ADI, Confcommercio, Confindustria, PNICube), dai grandi gruppi industriali e dal Dipartimento della Funzione ...

