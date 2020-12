Intervista – Albano Carrisi | «La musica è l’unico vero elisir di giovinezza che può aiuta a superare ogni limite»

Leggi su domanipress

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Se gli ulivi pugliesi potessero cantare molto probabilmente avrebbero l’estesione vocale solenne e possente di. Il cantante partito da Cellino San Marco con una valigia di cartone piena di sè l’esempio concreto di come il talento, quello con la o finale, sia l’unica strada per perseguire il successo, quello, duraturo, che si conquista con il sudore della fronte e che si coltiva come i campi di terra rossa pronti a dare i loro frutti se macinati da amore, impegno e passione. Oggiritorna in tv in coppia con la figlia Jasmine ad affiancare Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino nel ruolo inconsueto di giudice per The Voice Senior, il nuovo programma condotto da Antonella Clerici , una variante over 60 del talent show che ha conquistato più di ...