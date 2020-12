Inter | la sfortuna perseguita Lukaku | dopo il Siviglia lo Shakhtar

(Di venerdì 11 dicembre 2020)to nei momenti chiave È un Romeluto quello protagonista delle due partite più importanti dell’in questi mesi. Prima l’autogol decisivo in finale di Europa League, ora la “parata” sul tiro di Sanchez nel match contro lo. “A Colonia il centravanti belga, autore del rigore del momentaneo 1-0 conquistato grazie a una galoppata irrefrenabile, è lotissimo protagonista della carambola che spinge nella porta nerazzurra la rovesciata di Diego Carlos, destinata a uscire. Il numero 9 si trova sulla traiettoria,essere tornato in area per dare una mano ai compagni, e involontariamente provoca il sorpasso definitivo del”. “Contro loè finita ...

fcin1908it : TS - Inter, dal Siviglia allo Shakhtar: Lukaku chiamato a rialzarsi di nuovo dopo la sfortuna -… - Max79519606 : @Inter È incredibile sentire un allenatore che dopo essere arrivato ultimo nel suo girone parli di sfortuna! - Alex_Cavasinni : @alfonso2mila Come no? 'L'Inter finalmente comanda il gioco'. 'Meritava molto di più'. 'Sfortuna'. 'A Madrid a dom… - Antonio38153212 : @pasquinonaz @antoniopolito1 1) Al di là delle solite scuse che accampa chi perde, il curriculum di Conte è oggetti… - araujopampanin : 6 italiane su 7 superano i gironi nelle coppe europee. Tutte tranne l'inter...eh ma gli arbitri, eh ma gli avversar… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter sfortuna

Il commento di Riccardo Signori. Il tecnico dà sempre la colpa a qualcun altro per gli insuccessi. Mai un “mea culpa”. E’ troppo innamorato di se stesso e del SuperIo Non sono certo parole al miele qu ...L'Inter tocca il punto più basso della propria storia in Champions League. Mai i nerazzurri avevano chiuso il girone all'ultimo posto in classifica, senza vincere a San Siro. Per il terzo anno di fila ...