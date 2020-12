In piena pandemia la Lega pensa a “Romagna Mia”. Il Carroccio vuole una legge pure per celebrare la battaglia di Lepanto (Di venerdì 11 dicembre 2020) C’era forse da aspettarselo se il segretario del partito, Matteo Salvini, parla del ponte sullo stretto come opera fondamentale da realizzare coi fondi del Recovery Fund. Eppure non si può rimanere quantomeno sorpresi a leggere alcune delle proposte di legge che nelle ultime settimane sono arrivate dalla Lega e, più in generale, dal centrodestra. In piena emergenza Covid, ad esempio, uno stuolo di parlamentari leghisti, capitanati da Jacopo Morrone, il 3 novembre ha presentato un disegno di legge finalizzato al “Riconoscimento della canzone ‘Romagna mia’ quale espressione popolare dei valori fondanti della nascita e dello sviluppo della Repubblica”. Niente di meno. Nella relazione illustrativa alla pdl i leghisti sottolineano come questa canzone “conserva ancora oggi un’energia e una ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 11 dicembre 2020) C’era forse da aspettarselo se il segretario del partito, Matteo Salvini, parla del ponte sullo stretto come opera fondamentale da realizzare coi fondi del Recovery Fund. Epnon si può rimanere quantomeno sorpresi are alcune delle proposte diche nelle ultime settimane sono arrivate dallae, più in generale, dal centrodestra. Inemergenza Covid, ad esempio, uno stuolo di parlamentari leghisti, capitanati da Jacopo Morrone, il 3 novembre ha presentato un disegno difinalizzato al “Riconoscimento della canzone ‘Romagna mia’ quale espressione popolare dei valori fondanti della nascita e dello sviluppo della Repubblica”. Niente di meno. Nella relazione illustrativa alla pdl i leghisti sottolineano come questa canzone “conserva ancora oggi un’energia e una ...

