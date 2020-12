In Giulio Alvigini cercavo un giullare, ho trovato un artista (Di venerdì 11 dicembre 2020) Quanno se scherza bisogna esse seri. (Alberto Sordi, il Marchese del Grillo) Un vecchio saggio insegna a non cercare mai di conoscere personalmente il comico, il buffone di corte, perché si potrebbe restare delusi. Del resto non bisognerebbe mai mettersi a sindacare nemmeno sulla costruzione di un amore che, come dice Ivano Fossati, spezza le vene delle mani. A volte ci si dovrebbe, come è giusto, semplicemente abbandonare all’emozione del momento. Invece io il comico l’ho voluto conoscere, perché le vene delle mani me le faccio spezzare volentieri dalle dinamiche creative. Così ho contattato Giulio Alvigini, la persona che sta dietro anzi dentro alla pagina social MAKE ITALIAN ART GREAT AGAIN, che dal giorno 1 marzo 2018 ironizza sul sistema dell’arte italiano attraverso il diffusissimo linguaggio dei meme. Al momento si contano circa 14.000 ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 11 dicembre 2020) Quanno se scherza bisogna esse seri. (Alberto Sordi, il Marchese del Grillo) Un vecchio saggio insegna a non cercare mai di conoscere personalmente il comico, il buffone di corte, perché si potrebbe restare delusi. Del resto non bisognerebbe mai mettersi a sindacare nemmeno sulla costruzione di un amore che, come dice Ivano Fossati, spezza le vene delle mani. A volte ci si dovrebbe, come è giusto, semplicemente abbandonare all’emozione del momento. Invece io il comico l’ho voluto conoscere, perché le vene delle mani me le faccio spezzare volentieri dalle dinamiche creative. Così ho contattato, la persona che sta dietro anzi dentro alla pagina social MAKE ITALIAN ART GREAT AGAIN, che dal giorno 1 marzo 2018 ironizza sul sistema dell’arte italiano attraverso il diffusissimo linguaggio dei meme. Al momento si contano circa 14.000 ...

Quanno se scherza bisogna esse seri. (Alberto Sordi, il Marchese del Grillo) Un vecchio saggio insegna a non cercare mai di conoscere personalmente il comico, il buffone di corte, ...

Le parole che esprimono il presente

S ino a sabato 23 gennaio Riccardo Costantini Contemporary propone la collettiva “Verba” con opere di artisti eterogenei accomunati dall’utilizzo della parola. I protagonisti del percorso, tutti nomi ...

