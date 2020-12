In Austria bambine della scuola primaria possono indossare il velo. Lo dice la Corte Costituzionale (Di sabato 12 dicembre 2020) In Austria le bambine della scuola primaria potranno indossare il velo. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale Austriaca La Corte Costituzionale Austriaca ha bocciato la messa al bando del velo islamico per le bambine nelle scuole primarie, introdotto nel 2019 dell’allora governo “Kurz 1”, composta dai popolari Oevp e dall’ultradestra Fpoe. Il provvedimento – stabilisce L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 12 dicembre 2020) Inlepotrannoil. Lo ha stabilito laca Laca ha bocciato la messa al bando delislamico per lenelle scuole primarie, introdotto nel 2019 dell’allora governo “Kurz 1”, composta dai popolari Oevp e dall’ultradestra Fpoe. Il provvedimento – stabilisce L'articolo .

Austria, Corte Costituzionale consente il suicidio assistito: “Vietarlo viola il diritto all’autodeterminazione”

La Corte Costituzionale austriaca ha dichiarato illegittimo il divieto di fornire assistenza alle persone che intendono ricorrere al suicidio assistito. I giudici hanno così ribaltato la decisione del ...

