Ilva, raggiunto accordo tra governo e Mittal: Stato azionista al 60% (Di venerdì 11 dicembre 2020) Via libera all`accordo di co-investimento tra Arcelor Mittal Holding, Arcelor Mittal e Invitalia per l'accieria Ilva di Taranto. L`intesa è stata firmata dall`amministratore delegato di Invitalia, la società del ministero dell'Economia, e da Arcelor Mittal e prevede l'ingresso dello Stato attraverso la stessa Invitalia al 50% del capitale e fino al 60% a partire dal 2022, trovandosi a detenere, quindi, il controllo del gruppo siderurgico.In particolare, l`accordo prevede un aumento di capitale di AmInvest Co. Italy Spa (la società in cui Arcelor Mittal ha già investito 1,8 miliardi di euro e che è affittuaria dei rami di azienda di Ilva in amministrazione Straordinaria) per 400 milioni di euro, che darà a Invitalia il 50% dei diritti ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 11 dicembre 2020) Via libera all`di co-investimento tra ArcelorHolding, Arcelore Invitalia per l'accieriadi Taranto. L`intesa è stata firmata dall`amministratore delegato di Invitalia, la società del ministero dell'Economia, e da Arcelore prevede l'ingresso delloattraverso la stessa Invitalia al 50% del capitale e fino al 60% a partire dal 2022, trovandosi a detenere, quindi, il controllo del gruppo siderurgico.In particolare, l`prevede un aumento di capitale di AmInvest Co. Italy Spa (la società in cui Arcelorha già investito 1,8 miliardi di euro e che è affittuaria dei rami di azienda diin amministrazione Straordinaria) per 400 milioni di euro, che darà a Invitalia il 50% dei diritti ...

