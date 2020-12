Ilva, l’accordo Arcelor Mittal-Invitalia sotto la lente del prof. Pirro (Di venerdì 11 dicembre 2020) È stato siglato l’accordo per l’ingresso di Invitalia in Am Investco Itay-Gruppo Arcelor Mittal per il rilancio dell’Ilva, che porterà la società pubblica nel capitale della partecipata con una quota del 50% per due anni, e poi del 60% a partire dal giugno 2022. Mentre sotto il profilo strettamente impiantistico, e con riferimento al sito di Taranto, si punta al revamping dell’Altoforno n.5, uno dei maggiori d’Europa per capacità e ormai spento da anni, e alla prosecuzione di esercizio dell’Altoforno n.4. Si dovrebbe inoltre introdurre 1 forno elettrico per conservare una capacità e una produzione a regime (entro il 2025) di 8 milioni di tonnellate annue, in grado di mantenere gli attuali livelli occupazionali, pur ricorrendo sino a quell’anno alla cassa integrazione ... Leggi su formiche (Di venerdì 11 dicembre 2020) È stato siglatoper l’ingresso diin Am Investco Itay-Gruppoper il rilancio dell’, che porterà la società pubblica nel capitale della partecipata con una quota del 50% per due anni, e poi del 60% a partire dal giugno 2022. Mentreililo strettamente impiantistico, e con riferimento al sito di Taranto, si punta al revamping dell’Altoforno n.5, uno dei maggiori d’Europa per capacità e ormai spento da anni, e alla prosecuzione di esercizio dell’Altoforno n.4. Si dovrebbe inoltre introdurre 1 forno elettrico per conservare una capacità e una produzione a regime (entro il 2025) di 8 milioni di tonnellate annue, in grado di mantenere gli attuali livelli occupazionali, pur ricorrendo sino a quell’anno alla cassa integrazione ...

