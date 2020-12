Il virologo Burioni suggerisce attenzione per le feste

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Tamponi precautela. Secondo ilsono utili per tutelare i familiari, ma non bisogna abbassare la guardia. Tamponi: “Potreste essere contagiosi il giorno dopo” su Notizie.it.

leggoit : Covid, il virologo Burioni: «Tampone prima delle feste? Vi dice se siete infettivi, ma il giorno dopo potreste esse… - ivorobertocarbo : @GiuseQuatro @TarroGiulio Ahahah...ha lavorato in corsia da virologo 40 anni. TU ascolta il cantastorie Burioni - Franca32833698 : RT @ilfoglio_it: Pubblicati i dati dello studio di fase 3 del vaccino anti Covid di Pfizer Biontech, condotto su oltre 43.500 partecipanti:… - loris_malagoli : RT @ilfoglio_it: Pubblicati i dati dello studio di fase 3 del vaccino anti Covid di Pfizer Biontech, condotto su oltre 43.500 partecipanti:… - vinierm : RT @ilfoglio_it: Pubblicati i dati dello studio di fase 3 del vaccino anti Covid di Pfizer Biontech, condotto su oltre 43.500 partecipanti:… -

Ultime Notizie dalla rete : virologo Burioni

Tamponi pre feste, Burioni suggerisce cautela. Secondo il virologo sono utili per tutelare i familiari, ma non bisogna abbassare la guardia.Vaccino, una inedita alleanza. Un cocktail di vaccini anti-Covid potrebbe rivelarsi un'arma insolita, ma più efficace, per battere il ...