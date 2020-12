IL TIME CELEBRA L’AUTORITARISMO MEDICO, NOMINANDO FAUCI “GUARDIANO DELL’ANNO” (Di venerdì 11 dicembre 2020) La rivista TIME ha designato lo zar americano del coronavirus Anthony FAUCI come ” guardiano dell’anno ”, una nuova categoria che enfatizza le sue previsioni distopiche e apocalittiche. Il messaggio? Siediti, muso in alto e temi ciò che ti dico di temere. Fin dalle prime segnalazioni del nuovo coronavirus sulle coste americane, FAUCI è stato in prima linea e al centro, terrorizzando la vita degli americani con previsioni apocalittiche di milioni di morti che, sebbene non si siano verificate, hanno innescato devastanti chiusure economiche. Un recente sondaggio ha rilevato che quasi due famiglie statunitensi su cinque pianificano di trascorrere il prossimo anno in “modalità di sopravvivenza”, non avendo altra scelta che mettere da parte gli obiettivi a lungo termine per fare tutto il possibile per sbarcare il lunario mentre ... Leggi su databaseitalia (Di venerdì 11 dicembre 2020) La rivistaha designato lo zar americano del coronavirus Anthonycome ” guardiano dell’anno ”, una nuova categoria che enfatizza le sue previsioni distopiche e apocalittiche. Il messaggio? Siediti, muso in alto e temi ciò che ti dico di temere. Fin dalle prime segnalazioni del nuovo coronavirus sulle coste americane,è stato in prima linea e al centro, terrorizzando la vita degli americani con previsioni apocalittiche di milioni di morti che, sebbene non si siano verificate, hanno innescato devastanti chiusure economiche. Un recente sondaggio ha rilevato che quasi due famiglie statunitensi su cinque pianificano di trascorrere il prossimo anno in “modalità di sopravvivenza”, non avendo altra scelta che mettere da parte gli obiettivi a lungo termine per fare tutto il possibile per sbarcare il lunario mentre ...

