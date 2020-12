Il Sindaco di Londra si vaccina contro il Covid | ma la siringa ha il tappo | 2 semplici spiegazioni

Leggi su bufale

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Ildisiil, ma laha il. Questo il tormentone complottista del giorno, in qualche modo assimilabile alla storia di Margaret Keenan trasformata in Liz Scott, attrice la cui storia è stata da noi approfondita in giornata. Sostanzialmente, una foto deldi, Sadiq Khan, che riceve l’iniezione antinfluenzale è diventata virale su Facebook. La bufala suldiche siilusandocon ilDiverse persone affermano che, essendo visibile ilsull’ago, ildi ...