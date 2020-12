Il Silenzio dell’Acqua 2, Ultima Puntata: Sergio Perde la Vita! (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il Silenzio dell’Acqua 2, trama Ultima Puntata: Sergio viene ritrovato privo di vita, mentre anche lo stesso Andrea finisce sotto accusa. La verità però è più vicina… Il Silenzio dell’Acqua 2 arriva alla sua Ultima Puntata e l’assassino di Sara e Luca sta per essere svelato. Nonostante questo, però, sono ancora tanti i colpi di scena con cui Luisa e Andrea dovranno fare i conti prima di scoprire la verità. Prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Il Silenzio dell’Acqua 2: dove eravamo rimasti Luisa e Andrea iniziano ad indagare pensando a chi possa avere un movente. L’unico è Sergio, ma è difficile trovare prove contro di lui. Allo stesso tempo ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il2, tramaviene ritrovato privo di vita, mentre anche lo stesso Andrea finisce sotto accusa. La verità però è più vicina… Il2 arriva alla suae l’assassino di Sara e Luca sta per essere svelato. Nonostante questo, però, sono ancora tanti i colpi di scena con cui Luisa e Andrea dovranno fare i conti prima di scoprire la verità. Prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Il2: dove eravamo rimasti Luisa e Andrea iniziano ad indagare pensando a chi possa avere un movente. L’unico è, ma è difficile trovare prove contro di lui. Allo stesso tempo ...

TvSerialWeb : RT @Librimondadori: In Tv è arrivato il secondo capitolo della serie Mediaset #IlSilenzioDellAcqua, ma Andrea e Luisa vi aspettano anche in… - romancerimedi : Blogtour: “Il silenzio dell’acqua” di Adriano Barone – ed. Mondadori – I protagonisti - zazoomblog : Il Silenzio dell’Acqua 2 anticipazioni terza puntata stasera in tv su Canale 5 - #Silenzio #dell’Acqua… - Infoegio : Top story: Informagiovani Taro Ceno | Eventi | Il silenzio dell'acqua - serie TV - beavtles : Non io che esco sul balcone a fumare con la tutona a forma di tigre e la borsa dell'acqua calda e vedo i vicini bon… -

Ultime Notizie dalla rete : Silenzio dell’Acqua IL SILENZIO DELL'ACQUA 2 | anticipazioni ultima puntata di mercoledì 16 dicembre Zazoom Blog